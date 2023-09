“Si rinforza sempre più il parallelo che unisce Napoli e New York, grazie alle iniziative dei giornalisti napoletani Luigi Liberti ed Eugenio Blasio. Conclusasi da poco la mostra ‘Orgoglio e Memoria – Emigrazione dal Meridione verso le Americhe’ esposta per due mesi all’Istituto Italiano di Cultura di New York e realizzata assieme al Museo di Napoli collezione Bonelli, si è già a lavoro per definire i dettagli degli eventi in programma negli Stati Uniti nel mese di ottobre, storicamente dedicato alla cultura italiana”. Lo scrive il quotidiano “Roma” in cui si sottolinea che in questi giorni i due giornalisti hanno invitato a Napoli la chairman della Camera di Commercio di Brooklyn, Ana Oliveira, per una serie di incontri atti a definire una collaborazione ad ampio raggio sull’asse Napoli-New York.

In particolare Oliveira ha assistito alla messa in Duomo per il miracolo di San Gennaro, durante la quale ha avuto l’opportunità di scambiare delle battute con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi; ha visitato San Gregorio Armeno incontrando il maestro artigiano Marco Ferrigno, per poi incontrare il presidente della Camera di Commercio di Napoli Ciro Fiola, ed il consigliere con delega al Turismo Antonino Della Notte.

La Camera di Commercio di Brooklyn sarà tra i relatori del convegno che si terrà a New York il 7 ottobre dal titolo “Italian Exellence Perspectives” e che vedrà il consigliere Gennaro Demetrio Paipais come chairman. Non poteva mancare una partecipazione alla Columbus Day Parade che si terrà come consuetudine sulla 5th Av di New York il 9 ottobre.