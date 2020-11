LA LETTERA | TARI e italiani nel mondo, che importanza ha il particolare della pensione da ente estero?

Lettera dalla Repubblica Dominicana: “Chiunque viva fuori Italia e non usi la casa italiana dovrebbe avere accesso a questa agevolazione”

Ciao. Leggo che Angela Schirò è riuscita a ottenere una riduzione per la Tari. Bene. Però solo per le pensioni estere. Male. Anzi malissimo.

Che importanza ha il particolare della pensione da ente estero? Chiunque viva fuori Italia e non usi la casa italiana dovrebbe avere accesso a questa agevolazione. Io per una mansardina di 40 metri quadri, che se tutto va bene riesco ad abitare due mesi all’anno, pago 182 euro per rifiuti mai prodotti. Un autentico furto legalizzato! Cosa dite?

Grazie per le vostre info, sempre a fagiolo!

Graziella Carrera dalla Repubblica Dominicana