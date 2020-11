Javier Mascherano dice addio al calcio giocato

Con il Barcellona ha vinto tutto. “Mi ritiro dal calcio professionistico. Ringrazio l'Estudiantes che mi ha dato la possibilità di terminare la carriera in Argentina”

Javier Mascherano si ritira. All’età di 36 anni, dice basta al calcio giocato. L’annuncio l’ha dato oggi lui stesso: “Mi ritiro dal calcio professionistico. Ringrazio l’Estudiantes che mi ha dato la possibilità di terminare la carriera in Argentina”.

Con la maglia dell’Argentina ha il record di giocatore con piu’ presenze nella storia (147). Con il Barcellona ha vinto davvero tutto, ma ora per il campione è arrivata l’ora di appendere le scarpette al chiodo.

Approdato tra i professionisti nel 2003 al River Plate prima di sbarcare in Brasile, al Corinthians, Mascherano si e’ consacrato in Europa, firmando con il West Ham (2006-2007) e poi, sempre in Premier League, con il Liverpool (2007-2010).

Ma e’ a Barcellona (2010-2018) che ha raggiunto i traguardi piu’ importanti, vincendo con i blaugrana cinque campionati spagnoli, due Champions League e quattro Coppe del Re prima di volare in Cina, all’Hebei China Fortune.