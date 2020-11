VIDEO | Brasile, oggi apre al pubblico la nuova sede consolare a Vitória

Prosegue dunque il lavoro del governo per il rafforzamento e l’ampiamento della rete consolare italiana in tutto il mondo, nelle Americhe come in Europa, dove presto verrà inaugurata la nuova sede consolare a Saarbrücken, nel Saarland, in Germania.

“Migliorare la qualità di vita dei nostri connazionali – sottolinea il Senatore Merlo in conclusione – vuol dire anche offrire loro servizi consolari efficienti in maniera puntuale, ed è proprio quello che stiamo facendo”.