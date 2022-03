Jadea intimo Chic e Moda, la nuova collezione

Jadea, celebre brand italiano di lingerie rappresentato dall’affascinante testimonial Belén Rodriguez, ci svela la nuova collezione di intimo Chic e Moda per la stagione Primavera/Estate 2022. Una linea ispirata alle mete turistiche più ambite, per cominciare a viaggiare fin da subito con la fantasia!

La collezione Chic nasce per le donne alla ricerca di una lingerie raffinata, elegante e al contempo sensuale. La serie Lipari, nello specifico, incarna lo spirito della piccola isola siciliana attraverso colori che rimandano direttamente al mare, al cielo e a quella terra meravigliosa appartenente all’arcipelago delle Eolie.

Il cotone elasticizzato delle stampe a pois su fondo blu, rosa o nero risalta in modo originale grazie alle finiture in raffinato pizzo con frangia. Una linea disponibile con coordinato push up e slip (art. 4361), balconcino e brasiliano (art. 4362) e top e slip (art. 4363). Tra i modelli singoli, troviamo lo slip (art. 6227), il brasiliano (art. 6228), il perizoma (art. 6229) e il modello midi (art. 6230), oltre al top singolo (art. 4378).

Le donne in cerca di un intimo colorato, divertente ma al contempo allineato agli ultimi trend avranno l’imbarazzo della scelta nella gamma Jadea Moda. La serie Bora Bora propone una decorazione in pizzo abbinata a una stampa geometrica vichy a quadretti su sfondo blu oltremare, azzurro fiordaliso oppure rosa ed è disponibile sia per il pezzo sopra sia per quello sotto. Quest’ultimo, in alternativa, può essere anche in tinta unita. Per questa linea sono disponibili il coordinato triangolo imbottito con slip (art. 4337) e top e slip (art. 4338), oltre ai modelli singoli slip (art. 6187), brasiliano (art. 6188) e midi (art. 6189).

La serie Tahiti punta sulla delicata spensieratezza delle stampe floreali su sfondo pois, disponibili nei colori blu, rosa e perla. Il cotone elasticizzato è garanzia di freschezza e comfort. Questa linea è proposta nel coordinato composto da triangolo imbottito e slip (art. 4339), oltre che i singoli prodotti quali lo slip (art. 6190), il brasiliano (art. 6191) e il midi (art. 6192).

La serie Bahamas, infine, proietterà le clienti in una dimensione di totale relax grazie alle sue irresistibili stampe disegnate a tema balneare. Questa linea, disponibile nelle tinte nera, blu e bianca, è proposta nello slip (art. 6193), nel brasiliano (art. 6194) e nello slip a fascia alta (art. 6195).

L’intimo Jadea abbina comfort e stile nei suoi prodotti realizzati con fibre naturali. I coordinati Chic con reggiseni push up e balconcino sono disponibili in taglie dalla 2ª alla 5ª, mentre quelli composti da top e slip vanno dalla taglia S alla L. I completi Moda composti da triangolo e slip vanno dalla XS alla L, mentre quelli con top e slip prevedono S, M e L.

Jadea Chic e Moda sono il risultato di un attento studio delle esigenze di tutte le donne, volto a proporre una linea di intimo irresistibile. Aspetti come la qualità e la comodità vanno di pari passo con un’elevata attenzione alle tendenze più recenti.