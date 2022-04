Italiani nel mondo, mercoledì audizioni sul voto all’estero

Presso l'Aula delle Giunte del II piano del Palazzo dei Gruppi. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv

Mercoledì 20 aprile, presso l’Aula delle Giunte del II piano del Palazzo dei Gruppi, la Giunta delle elezioni, in merito all’indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante “Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero”, svolge le seguenti audizioni: ore 14.30 Giuseppe Meliadò, presidente della Corte di appello di Roma, Tommaso Picazio, presidente vicario della Corte di appello di Roma, già presidente dell’Ufficio centrale per la circoscrizione estero; ore 15.10 Tommaso Edoardo Frosini, professore ordinario di diritto pubblico comparato e diritto costituzionale della facoltà di giurisprudenza dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; ore 15.35 Paolo Feltrin, già professore ordinario di Scienza dell’amministrazione e metodologia della ricerca della facoltà di Scienze politiche dell’Università di Trieste.

