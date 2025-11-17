Mercoledì 19 novembre, dalle ore 15:00 alle 18:00, nella prestigiosa Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato della Repubblica (Piazza Capranica, 72), si terrà il convegno “Italiani nel mondo: cittadinanza e identità – Come cambiano regole, tutele e servizi”, organizzato su iniziativa del Senatore MAIE Mario Borghese in collaborazione con l’Associazione Europa Mediterraneo ETS e l’Associazione Il Sud del Mondo ETS.

L’incontro intende approfondire uno dei temi più rilevanti per le comunità italiane all’estero: l’evoluzione della cittadinanza, i cambiamenti normativi in corso, il sistema di tutele e l’accesso ai servizi consolari. Un dialogo aperto tra istituzioni, esperti e rappresentanti delle collettività italiane nel mondo.

I lavori inizieranno alle ore 15:30 con i saluti introduttivi del Sen. Mario Borghese, del Presidente di Europa Mediterraneo ETS Armando De Bonis e del Responsabile Scientifico de Il Sud del Mondo ETS Giuseppe Galati. Modera Raffaele Barberio, Direttore di IF – Italia nel Futuro.

A seguire, dalle ore 16:00, interverranno:

Benedetto Della Vedova, Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati già Sottosegretario agli Esteri

Toni Ricciardi, Deputato della Repubblica Italiana

Maria Chiara Prodi, Segretaria Generale del CGIE

Mariano Gazzola, Vice Segretario Generale CGIE per l’America Latina

Silvana Mangione, Vice Segretario Generale CGIE per i Paesi Anglofoni extraeuropei

Ricardo Merlo, componente CGIE già Sottosegretario agli Esteri

Delfina Licata, referente Ufficio Ricerca e Documentazione – Fondazione Migrantes

Mons. Antonio Staglianò, Presidente della Pontificia Accademia di Teologia

Il convegno rappresenta un momento di confronto necessario per analizzare le sfide che riguardano milioni di italiani all’estero e costruire proposte capaci di rafforzare diritti, servizi e identità.