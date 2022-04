Italiani in Argentina, Consolato di Rosario in missione a Rafaela per domande passaporti

Per partecipare sarà sufficiente prenotare un turno attraverso il link presente sul sito del consolato e presentarsi con la documentazione necessaria

Per gli abitanti della circoscrizione dell’Agenzia Consolare Onoraria di Rafaela (dipartimenti 9 de Julio, San Cristóbal e Castellanos de la provincia de Santa Fe), in Argentina, sarà possibile presentare domanda per il passaporto senza dover raggiungere la città di Rosario.

Il Consolato Generale d’Italia in Rosario ha infatti in programma una missione dell’Ufficio passaporti nella città di Rafaela, il 27/04/2022 dalle ore 13:00 alle ore 17:00 ed il 28/04/2022 dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Per partecipare sarà sufficiente prenotare un turno attraverso il link presente sul sito del consolato e presentarsi con la documentazione necessaria