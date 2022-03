Italiani in Argentina, Borghese (MAIE): “Mendoza abbia il suo Consolato Generale”

Mario Borghese, Vice presidente del MAIE, scrive al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio per chiedere la promozione del Consolato di Mendoza, un desiderio del MAIE Cuyo da tanti anni

L’On. Mario Borghese, vice presidente del MAIE, ha fatto sapere in una nota di aver scritto al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio per chiedere di promuovere il Consolato d’Italia a Mendoza a Consolato Generale.

“Com’è noto – ha dichiarato Borghese – Mendoza, San Luis e San Juan costituiscono insieme la Regione di Cuyo: territorio in cui risiede una nutrita comunità italiana. Il Consolato italiano di Mendoza porta avanti un ottimo lavoro, assiste già, con risorse appena sufficienti, un bacino di circa 80 mila cittadini italiani. Credo che sia arrivato il momento – conclude il vice presidente del MAIE – che questo Consolato cresca di grado e ottenga le risorse proprie dei Consolati generali, per poter continuare ad assicurare la tutela e l’assistenza adeguate alla dimensioni della comunità italiana residente in questo territorio”.