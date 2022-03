Italiani all’estero, Ungaro (Iv): “Patenti UK, fare in fretta”

“Durante l’incontro bilaterale che si è tenuto oggi tra la Viceministra Teresa Bellanova e l’omologo britannico Andrew Stephenson presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si è affrontato anche il tema del negoziato in corso per la definizione dell’Accordo di riconoscimento reciproco delle patenti di guida, resosi necessario a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Il riconoscimento delle patenti è un tema molto atteso dai cittadini italiani e britannici che hanno la patente britannica, per questo motivo sono molto grato alla Viceministra che ha evidenziato la forte aspettativa del Governo italiano affinché l’Accordo venga perfezionato nel corso dell’anno corrente”. Così dichiara l’On. Massimo Ungaro di Italia Viva eletto nella Circoscrizione Estero-Europa.