È tutto pronto per il 44mo Convegno dei Molfettesi nel Mondo, appuntamento che da decenni accompagna la Festa Patronale in onore della Madonna dei Martiri e che ogni anno richiama in città i concittadini residenti all’estero insieme a tutta la comunità locale.
Come riferisce Taranto Buonasera, il calendario degli eventi prenderà il via martedì 2 settembre, alle ore 19, con la Messa dell’Emigrante nella Basilica della Madonna dei Martiri.
Il 3 settembre, alle ore 18, l’Archivio Finocchiaro ospiterà l’incontro pubblico “A volte tornano”, con rappresentanti istituzionali ed esperti del Ministero degli Esteri. Al centro del dibattito le opportunità legate al turismo delle radici. Giovedì 4 settembre, sempre alle 18, sarà il momento della visita al Museo Diocesano e alla mostra immersiva “In Spem Peregrinantes”.
Venerdì 5 settembre il protagonista sarà il teatro popolare con lo spettacolo in dialetto del Collettivo Dino La Rocca all’Anfiteatro di Ponente, dalle 20.30. Domenica 7 settembre, presso lo Chalet del Sole, alle ore 13, si terrà la tradizionale festa dei Molfettesi del Mondo.
Il momento clou arriverà lunedì 8 settembre, giorno della festa patronale: alle ore 18.30, in piazza Municipio, i molfettesi giunti da ogni parte del mondo sfileranno con le bandiere delle rispettive nazioni e il labaro dell’associazione durante la processione in onore della Madonna dei Martiri, evento che ogni anno emoziona la città e i suoi emigrati.
Il convegno si concluderà martedì 9 settembre con il Molfetta Day: alle 16, in Villa Comunale, verrà deposta una corona d’alloro al busto di Simon Bolivar, seguiranno il corteo e la seduta straordinaria del Consiglio comunale a Palazzo Giovene.
La chiusura ufficiale sarà affidata, alle ore 20, al concerto della Banda Santa Cecilia – Città di Molfetta su via Dante.