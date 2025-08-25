Il MagicLand Fun Festival, il nuovo format estivo che ha acceso le serate di MagicLand con musica, luci ed energia travolgente, si prepara a chiudere in bellezza con un gran finale da sogno!

Dopo settimane di eventi esplosivi che hanno trasformato ogni sabato sera al parco, e tutto il weekend di Ferragosto, in un vero party a cielo aperto, il 6 settembre arriva l’ultimo, imperdibile appuntamento: “The Cartoon Night” con Cristina D’Avena.

Icona amatissima del mondo dello spettacolo, Cristina D’Avena sarà la special guest della serata conclusiva del festival. Un evento imperdibile, pensato per tutta la famiglia, per cantare a squarciagola le sigle dei cartoni animati più amati di sempre. Musica e ricordi si uniscono per creare un’atmosfera coinvolgente.

A dare il via alla serata sarà, come sempre, Ulisse Marciano, dj ufficiale del parco, pronto ad animare il pubblico con il suo sound energico. A completare l’esperienza: spettacoli di luci, ballerine, effetti speciali mozzafiato e gadget esclusivi per il pubblico.

Lo show inizierà alle 21:30, ma il divertimento comincia già dal mattino, con una giornata intera da vivere tra attrazioni adrenaliniche, aree tematiche, spettacoli live e tanto intrattenimento.

Un’occasione da non perdere per vivere una serata indimenticabile, dove passato e presente si incontrano in un mix perfetto di festa e pura magia live. Perché a MagicLand il divertimento è una cosa seria!

L’evento è incluso nel biglietto d’ingresso al parco, anche in versione pomeridiana, a partire da soli €14,90.

A proposito di MagicLand

MagicLand è il più grande Parco Divertimenti del Centro-Sud Italia e il più visitato. “La Capitale del Divertimento” si trova a pochi km da Roma e offre 40 attrazioni per tutti, dai bambini ai più coraggiosi, oltre a 2 teatri di posa e uno stage sul lago, il planetario più grande d’Europa, eventi e spettacoli per tutta la famiglia.

Tre ristoranti, dodici chioschi, quattro bar, nove negozi e numerosi servizi completano l’esperienza di intrattenimento.

MagicLand offre attrazioni da record e diverse aree tematiche: Wild Rodeo, il giant frisbee unico in Italia – 40 metri di altezza e un’accelerazione di 75 km/h; il launch coaster Shock- da 0 a 100 km/h in 2 secondi; l’indoor spinning coaster Cagliostro; Yucatan, uno straordinario splash ride tra rovine Maya e antichi talismani; Mystika, la torre più alta d’Italia con i suoi 72 metri da cui lasciarsi cadere nel vuoto; Old West, l’area a tema western di oltre 5.000 mq; l’area Tonga, uno spazio inesplorato con cascate e zone d’ombra; Magic Winx, inaugurato nel 2025, un viaggio sensoriale nell’universo delle amatissime fatine.

Dal 2019 è di proprietà Pillarstone Italy, piattaforma fondata nel 2015 dall’attuale management team in partnership con KKR & Co. Inc., una delle principali società di investimento su scala globale, con l’obiettivo di fornire capitale e competenze professionali alle imprese per invertire i trend recessivi e stimolarne la crescita.

In tale strategia si colloca il piano di investimenti annunciato del valore di 40 milioni di euro, con l’obiettivo di rilanciare il Parco Divertimenti sviluppandone le elevate potenzialità.

Dal 21 giugno ha riaperto MagicSplash, il parco acquatico a tema caraibico di MagicLand. In occasione della nuova stagione 2025 la struttura è stata ampliata con l’installazione di una nuova area con due grandi scivoli di oltre 20 metri di altezza, Twister e Acqua Vortex, per il divertimento di adulti e bambini e una nuova area pic-nic interna.

MagicSplash si sviluppa su una superficie complessiva di oltre 40.000 metri quadrati: vegetazione rigogliosa, con oltre 17.000 piante tropicali e palme, 10.000 metri quadrati di spiaggia – la Playa del Sol – realizzata con 5.000 tonnellate di sabbia bianchissima e attrezzata con lettini e ombrelloni in paglia naturale, che fanno da sfondo alla enorme Onda del Caribe, piscina a onde di 2.200 metri quadrati.

Un parco acquatico pensato per tutta la famiglia con scivoli, uno spray park per i più piccolini e, per gli amanti del benessere, è a disposizione l’area Wellness & Spa di Bayahibe, una enorme vasca idromassaggio e una splendida wellness pool di oltre 400 metri quadrati. Per chi vuole godere di maggiore privacy e relax c’è Playa Paraiso, un’area ad accesso riservato dove è possibile prenotare una delle 6 Cabanas, ognuna con una propria spiaggia privata e dotate di tutti i comfort, alcune anche con vasca idromassaggio.