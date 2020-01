Italiani all’estero, Sottosegretario Merlo in Svizzera per inaugurare nuova sede consolare a San Gallo

Missione in Svizzera per il Sottosegretario agli Esteri: “A San Gallo con l’istituzione del nuovo Consolato onorario andiamo incontro alle richieste della comunità italiana, dimostrando ancora una volta quanto sia importante per questo governo ascoltare il territorio e portare soluzioni”