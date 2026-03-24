Il voto degli italiani residenti all’estero segna una direzione chiara nel referendum sulla giustizia: prevale il Sì, con numeri significativi in (quasi) tutte le circoscrizioni.

Un risultato che si distingue nettamente rispetto al quadro nazionale e che riporta al centro il peso politico delle comunità italiane nel mondo.

I numeri: Sì al 56,34%, boom in Sud America

Secondo i dati diffusi, il consenso per il Sì ha raggiunto complessivamente il 56,34% tra gli italiani all’estero. Un risultato ancora più marcato nella circoscrizione dell’America meridionale, dove il Sì ha ottenuto il 72,86%, accompagnato anche dal livello di affluenza più elevato.

Numeri che evidenziano una partecipazione attiva e consapevole delle comunità italiane fuori dai confini nazionali, spesso chiamate a confrontarsi con sistemi giuridici differenti e, in molti casi, più vicini alle riforme proposte dal quesito referendario.

Borghese (Maie): “Successo di notevole importanza politica”

Mario Borghese, vicepresidente del Maie e senatore eletto in America Latina, ha commentato con soddisfazione l’esito del voto oltreconfine.

“Il voto degli italiani all’estero per il referendum sulla giustizia ha premiato nettamente il Si’ che si e’ affermato complessivamente in tutte le circoscrizioni con il 56,34%. Il risultato in favore del Si’ e’ persino straripante nella circoscrizione dell’America meridionale, dove ha vinto con il 72,86% e dove l’affluenza e’ stata la piu’ elevata”.

“Per il MAIE, che ha contribuito attivamente a questo risultato, si tratta oggettivamente di un successo di notevole importanza politica.

Come abbiamo detto con trasparenza durante la campagna referendaria, la nostra scelta per il Si’ non era di carattere ideologico o di appartenenza, ma semplicemente una scelta naturale, quasi automatica, per la ragione che gli italiani all’estero vivono nella grande maggioranza in Stati ove il sistema giudiziario e’ molto simile a quello disegnato nella riforma che il popolo italiano non ha avallato.

Il voto ha confermato che la nostra scelta per il Si’ era giusta e condivisa dagli italiani che vivono fuori dalla patria di origine. Va rispettato senz’altro l’esito del voto complessivo, ora importante e’ procedere con l’attivita’ di governo perseguendo l’interesse generale, specie in un contesto internazionale molto complicato”.

Il peso politico degli italiani nel mondo

Il risultato del voto estero conferma ancora una volta quanto le comunità italiane all’estero rappresentino un attore rilevante nel panorama politico nazionale. Non solo per i numeri, ma anche per la prospettiva internazionale che portano nel dibattito pubblico.

In questo caso, il sostegno al Sì appare legato anche a una visione più comparata dei sistemi giudiziari, maturata vivendo quotidianamente in contesti normativi diversi.

Il divario tra il voto espresso in Italia e quello registrato all’estero apre una riflessione politica e culturale importante. Da un lato emerge un Paese che si confronta con le proprie dinamiche interne, dall’altro una comunità globale che guarda alle riforme con uno sguardo più internazionale.

Due visioni che non si escludono, ma che raccontano un’Italia più ampia, diffusa e complessa. E che, proprio per questo, merita di essere ascoltata nella sua interezza.