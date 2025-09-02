Raffaele Langella ha assunto oggi l’incarico di ambasciatore d’Italia a Kuala Lumpur in Malesia.
Nato a Napoli il 30 novembre 1966, nel 2017 – scrive il Mattino di Napoli – è nominato ambasciatore d’Italia a Singapore, accreditato con credenziali di ambasciatore anche presso il Sultanato di Brunei.
Rientrato a Roma, da dicembre 2021 svolge le funzioni di Direttore dell’Area Affari Internazionali di Confindustria, dove nell’ottobre 2023 gli viene conferito l’incarico di Direttore Generale e, successivamente, di Consigliere Diplomatico.