Attrice, cantante ma anche custode della tradizione musicale romana, che da anni celebra con libri, documentari, lezioni e spettacoli, portando i grandi classici del repertorio in questione sui palchi di prestigiosi teatri come l’Opera di Roma, la Carnegie Hall di New York e il Lincoln Theatre di Miami.
Elena Bonelli, 67 anni, porta domani al Teatro Tor Bella Monaca lo spettacolo “La voce di Roma”, che prende il titolo dal soprannome che le è stato affibbiato da anni dalla critica proprio per il legame con la canzone popolare romana.
Considerata una vera e propria ambasciatrice della canzone romana nel mondo, Bonelli ha dedicato alla materia anche un libro, “La canzone romana”, pubblicato nel 2021 da Newton Compton.