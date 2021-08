Italiani all’estero, Pinto (CGIE): “Governo nomini un titolare dell’Agenzia Consolare a Lomas di Zamora”

“E’ da cinque mesi che l’Agenzia Consolare di Lomas di Zamora é acefala. Attualmente l’Agenzia ha solo 4 funzionari di ruolo per garantire i servizi consolari a piú di 60mila italiani residenti nella Circoscrizione Consolare. I numeri parlano da sé e evidenziano la difficoltà in cui si trova la nostra comunità, che come tutte le altre sará a breve chiamata a partecipare al processo elettorale per il rinnovo del Com.It.Es.

La delicata situazione é stata piú volte segnalata dai rappresentanti della comunitá e in occasione dell’Assemblea Plenaria del CGIE tenutasi in videoconferenza lo scorso 4 agosto è stata denunciata dal Consigliere CGIE Gerardo Pinto.

“Il Governo – ha detto Pinto – non può mancare all’obbligo di garantire servizi consolari a tutti i cittadini, indipendentemente da dove essi risiedano. Passaporti, cittadinanza ed omogenee condizioni di partecipazione ad un processo elettorale: evidentemente questo non avviene nel caso degli italiani residenti nella circoscrizione di Lomas di Zamora, la cui Agenzia Consolare é priva di titolare e con un organico assai ridotto”.

“Ci aspettiamo – ha proseguito il Consigliere CGIE – che prima del 3 settembre, cioé prima dell’indizione delle elezioni, ricorrendo anche a soluzioni innovative come la nomina temporanea di un funzionario, venga ricoperta la carica di Agente Consolare. La pandemia non può essere la scusa per procrastinare una soluzione che da tempo stiamo aspettando. Dal Sottosegretario Della Vedova – che ha basato gran parte della sua carriera politica nel sostegno di legittime cause per l’uguaglianza – ci aspettiamo un tempestivo intervento per porre rimedio a questa discriminazione nei confronti della nostra Circoscrizioni Consolare”, ha concluso Gerardo Pinto.