Merlo (MAIE) a Sputnik Italia: “Bisogna trovare una soluzione rapida per gli italiani vaccinati all’estero”

“Ancora manca la soluzione per chi si è vaccinato all’estero con i vaccini Sputnik o Sinovac, non riconosciuti dall’Unione Europea. Che si pensa di fare in quei casi? Va trovata una soluzione prima possibile”

Sputnik Italia ha intervistato il Sen. Ricardo Merlo, presidente MAIE ed ex Sottosegretario agli Esteri. Qui di seguito pubblichiamo il testo integrale dell’intervista. Buona lettura.

Da domani il Green Pass diventerà obbligatorio e fondamentale per spostamenti e attività sociali di diverso tipo. Come verranno integrati in questo meccanismo sei milioni di italiani che vivono all’estero e che si sono vaccinati con i seri non approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA)?

Per parlarne Sputnik Italia ha raggiunto Senatore Ricardo Merlo, presidente MAIE (Movimento Associativo Italiani All’Estero), che ha presentato un’interrogazione parlamentare nella quale si rivolge al ministro della Salute Roberto Speranza per chiedere quali misure intenda mettere in atto il governo al fine di garantire il Green Pass anche a quegli italiani, residenti all’estero che hanno ricevuto il vaccino oltre confine.

Senatore, potrebbe rivelare i contenuti principali della Sua interrogazione? Cosa l’ha spinta a presentarla?

Sono eletto dagli italiani all’estero, oggi siamo circa 6 milioni di persone che viviamo dappertutto nel mondo. C’è una grande quantità degli italiani che risiedono regolarmente in Argentina, in Cile e in Repubblica Dominicana e in altri Paesi, e che hanno ricevuto i vaccini non riconosciuti dall’Europa. Se queste persone decideranno di rientrare durante il periodo estivo nello Stivale o di trasferirsi in Italia dopo aver completato un periodo di studi o di lavoro, non potranno andare al ristorante, prendere un aereo o un treno perché hanno fatto il vaccino Sputnik V o il Sinovac.

Ci sono addirittura alcuni parlamentari che risiedono all’estero che sono vaccinati con il siero russo. Per esempio, l’Onorevole Mario Borghese che è del mio partito, ha fatto lo Sputnik. Io non sono un medico, ma sembra che questi vaccini stiano funzionando bene. La mia interrogazione è mirata ad attirare attenzione a questo problema per capire come il governo italiano intenda risolverlo.