Italiani all’estero, Pierluigi Melillo coordinatore della Lega per il Paraguay

Pierluigi Melillo, classe 1982, imprenditore nel settore edile e tra i fondatori della Camera di commercio italo-paraguayana, è stato nominato coordinatore di Lega nel Mondo per il Paraguay. Così Paolo Borchia, coordinatore federale di Lega nel Mondo: “L’espansione di Lega nel Mondo in Sudamerica non si ferma. Con Pierluigi Melillo disponiamo di un profilo dinamico che conosce esigenze e problematiche della comunità italiana in Paraguay, siamo certi saprà fare sintesi per dare una risposta alle istanze dei nostri connazionali”.

Così il nuovo coordinatore: “L’economia paraguayana è ancora relativamente sconosciuta in Italia e in Europa, nonostante sia una terra di opportunità; cercherò di creare una rete tra connazionali e camera di commercio, al fine di ampliare le prospettive di sviluppo”.