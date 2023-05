Italiani all’estero, Odoguardi (MAIE): “Bene Tajani, si passi dalle parole ai fatti”

Vincenzo Odoguardi, vicepresidente MAIE: “Ringraziando il ministro Tajani per le sue dichiarazioni sugli italiani nel mondo, come MAIE continueremo a vigliare affinchè dalle parole si passi ai fatti nel minor tempo possibile”

“Mi ha fatto molto piacere vedere la foto che ritrae il ministro degli Esteri Antonio Tajani con i diversi parlamentari eletti all’estero, a margine di una riunione alla Farnesina per parlare di italiani nel mondo. Plaudo all’iniziativa del ministro, che evidentemente ha voluto incontrare gli eletti oltre confine anche in vista della prima assemblea plenaria del nuovo CGIE, che si terrà nei giorni 19-23 luglio a Roma. Ci piace pensare che quella foto, pubblicata dallo stesso Tajani sui social, voglia rappresentare la vicinanza, da parte delle istituzioni e del governo, agli italiani nel mondo e ai loro rappresentanti in Parlamento”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente MAIE, Vincenzo Odoguardi.

“Il titolare della Farnesina, in occasione dell’incontro, ha confermato il proprio impegno per migliorare i servizi consolari, un tema assai sentito dai nostri connazionali. Ecco perché le parole del ministro Tajani sono ancora più importanti: c’è infatti bisogno di una forte volontà politica per migliorare tutto ciò che all’estero ancora non funziona come dovrebbe, a cominciare proprio dai Consolati italiani nel mondo”.

“Come MAIE – prosegue Odoguardi -, conosciamo bene le difficoltà che non poche volte i nostri fratelli italiani sono costretti ad affrontare per un semplice rinnovo di passaporto; ciò non può essere più possibile. Ringraziando ancora una volta il ministro Tajani per le sue dichiarazioni, continueremo a vigliare affinchè dalle parole si passi ai fatti nel minor tempo possibile”, conclude il vicepresidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero.