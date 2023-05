REPUBBLICA DOMINICANA | “Presentazione del Club dei Donatori Italiani”, l’iniziativa del MAIE RD

Una “banca del sangue” per gli italiani iscritti all’AIRE in Repubblica Dominicana. Iniziativa del coordinatore MAIE RD, Massimiliano Scerra, con il sostegno del vicepresidente MAIE Vincenzo Odoguardi

Da quando è stato nominato coordinatore MAIE per la Repubblica Dominicana, Massimiliano Scerra non si è fermato un attimo: tra iniziative a favore della comunità italiana e incontri sul territorio con i connazionali, il coordinatore MAIE – con il sostegno del vicepresidente MAIE Vincenzo Odoguardi – è un treno in corsa difficile da fermare.

Del resto – si legge sul sito di Azzurro Caribe, periodico degli italiani di Centro America e Caraibi – tutti sanno molto bene che nella RD il Movimento Associativo Italiani all’Estero è da sempre un punto di riferimento sicuro per i connazionali che vivono e lavorano in terra dominicana, l’unica forza politica su cui la comunità italiana ha sempre potuto contare.

Nelle scorse settimane Scerra aveva annunciato la volontà, da parte del MAIE RD, di istituire una “banca del sangue” per gli italiani iscritti all’AIRE. Ebbene, l’iniziativa sta prendendo forma.

Scerra – che è anche presidente della Commissione Salute del Comites di Santo Domingo – annuncia infatti la “Presentazione del Club dei Donatori Italiani”, promosso dal MAIE e dall’Hemocentro Nacional. L’appuntamento è via zoom, fissato per lunedì 22 maggio, a partire dalle ore 11; incontro virtuale aperto a tutti coloro che desiderano partecipare.

Ci si potrà collegare utilizzando questo link.

Meeting ID: 864 3261 6150

Passcode: 721899