Italiani nel mondo, Tajani incontra gli eletti all’estero: “Impegno per servizi più efficienti”

Il ministro: “Agli eletti all’estero ho confermato il mio impegno per rendere più efficienti i servizi a connazionali e imprese e per migliorare la rete consolare”

Antonio Tajani, ministro degli Esteri, nella giornata di martedì 16 maggio ha ricevuto i parlamentari eletti all’estero alla Farnesina, con i quali si è riunito per parlare dei temi che più da vicino interessano le nostre comunità oltre confine, anche in vista della prima plenaria del nuovo Consiglio Generale degli Italiani all’Estero che si terrà nella seconda metà di giugno.

Agli eletti all’estero, spiega Tajani, “ho confermato il mio impegno per rendere più efficienti i servizi a connazionali e imprese e per migliorare la rete consolare”. Per il titolare della Farnesina gli italiani all’estero “sono una risorsa, protagonisti della nostra diplomazia della crescita e culturale”.

Presente alla riunione anche il Sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli, che tra le altre deleghe ha proprio quella degli italiani nel mondo.