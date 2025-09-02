Dopo l’Uzbekistan e il Qatar, la nuova missione istituzionale congiunta del sindaco di Torino Stefano Lo Russo e del rettore del Politecnico Stefano Corgnati è in Argentina.

Gli obiettivi? Promuovere Torino come polo di innovazione, cultura, sostenibilità e turismo, accompagnare la creazione di reti accademiche tra il Politecnico e le università argentine e creare nuove opportunità di cooperazione nei settori dell’economia e dell’industria.

Turismo, eccellenza universitaria e lavoro – scrive La Stampa – sono i tre fronti su cui Lo Russo e Corgnati insisteranno nel loro viaggio istituzionale.

I due hanno iniziato dalla Città di Cordoba la visita al Paese che, fra emigrati di prima e seconda migrazione e oriundi, conta oltre 3 milioni di ex piemontesi.

Prima tappa delle delegazioni di Città Metropolitana e Politecnico: il memoriale realizzato dalla Città di Cordoba con la collaborazione della Città di Torino in omaggio agli assassinati e ai desaparecidos.

Il viaggio nelle radici del “Piemonte Oltreoceano” – spiega La Stampa – proseguirà nei prossimi giorni a Rosario e la capitale Buenos Aires. E ancora: l’incontro con i dirigenti del River Plate e i rappresentanti delle istituzioni argentine per celebrare il legame “sportivo” tra le due città.

Lo sport è anche una costola della missione istituzionale dal punto di vista accademico, tra la tradizione argentina sul rugby e la squadra del Cus Torino iscritta in Serie A.