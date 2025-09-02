Nuovo e pesante affondo della Lega dei Ticinesi, che attraverso il “Mattino della Domenica” ha certificato in tema di frontalieri il fatto che «le assunzioni da oltre-ramina proseguono a pieno ritmo».

Prova ne sia – scrive La Provincia di Como – che negli ultimi dodici mesi «oltre 1.200 cittadini italiani hanno trovato lavoro in Ticino», confermando secondo la Lega dei Ticinesi che frasi del tipo «fare il frontaliere conviene meno», dopo l’introduzione a partire dal 17 luglio 2023, del nuovo accordo fiscale tra Svizzera e Italia, al momento suonano come un puro slogan e nulla più.

Addirittura il “Mattino della Domenica” si è spinto ad utilizzare la parola “apocalisse” per perimetrare l’attuale situazione.

Dopo mesi di blande polemiche sul tema dei frontalieri occupati in Ticino – scrive La Provincia di Como -, la Lega dei Ticinesi è tornata ad alzare il livello dello scontro istituzionale.