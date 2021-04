Italiani all’estero, Massimo Romagnoli nomina Giuseppe Scorzelli responsabile MdL a Zweibrücken

L’On. Massimo Romagnoli, presidente MdL: “Ho avuto modo di conoscere ed apprezzare il dott. Scorzelli, valido professionista che rappresenterà, per il futuro, un valore aggiunto e una risorsa per il nostro Movimento in Germania”

L’Onorevole Massimo Romagnoli, Presidente del Movimento delle Libertà, ha nominato il dott. Giuseppe Scorzelli, Responsabile MDL per Zweibrücken, nella regione Renania-Palatinato, in Germania.

Il dott. Giuseppe Scorzelli ha conseguito la laurea specialistica in Musicoterapia, presso il Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila. Nelle molteplici attività svolte, è stato Direttore responsabile dell’Ufficio del Turismo del Comune di Campli (Teramo) e Direttore artistico di diversi festival.

Il nuovo Responsabile MdL, appassionato di giornalismo, politica, musica e viaggi, è residente in Germania da diversi anni ed è molto attento alle problematiche dei nostri connazionali che vivono in Renania-Palatinato, con particolare riferimento a quelli residenti a Zweibrücken.

Dal 2020 è Membro della Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft (DMTG-Deutschland), società specializzata per la promozione della musicoterapia, in Germania.

Il Dott. Giuseppe Scorzelli ha ricevuto l’incarico dopo una serie di valutazioni fatte dal direttivo e dal Coordinamento del Movimento.

Il Presidente MdL Massimo Romagnoli così si esprime in merito: “Ho avuto modo di conoscere ed apprezzare il dott. Scorzelli, valido professionista che rappresenterà, per il futuro, un valore aggiunto e una risorsa per il nostro Movimento in Germania. Nello stesso tempo, costituirà un punto di riferimento per tutti gli italiani residenti nella regione Renania-Palatinato e a Zweibrücken”.