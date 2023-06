Italiani all’estero, La Marca (Pd) incontra l’Ambasciatrice del Guatemala in Italia

Si è svolto nella giornata di ieri, giovedì 15 giugno, presso il Senato della Repubblica, un incontro fra l’ Ambasciatrice del Guatemala in Italia, Olga Maria Perez Tuna, e la senatrice La Marca, eletta nella ripartizione Nord e Centro America.

«È stato un incontro proficuo che mi ha permesso di conoscere la neo-ambasciatrice del Guatemala in Italia e di discutere dei rapporti commerciali e culturali tra i nostri due paesi oltre che della comunità italiana in Guatemala, che conta quasi 6.000 iscritti AIRE e che è una comunità storicamente radicata nel tessuto sociale e politico del paese. Essa infatti risale alla fine dell’ottocento e molti politici di spicco guatemaltechi sono di origine italiana, come l’attuale Presidente del paese, Alejandro Giammattei», ha dichiarato la senatrice La Marca.

La comunità italiana in Guatemala è in netta espansione, così come l’intero Paese. Basti pensare che l’export italiano verso il Guatemala, solo nel 2022, ha toccato quota 189 mln di euro, mentre quello del Guatemala nei confronti dell’Italia ha sfiorato i 220 mln di euro. Segno questo assolutamente positivo per gli imprenditori italiani che lavorano in Guatemala.

«Continuare a tessere dei rapporti fra Italia e Guatemala vuol dire anche creare un ponte fondamentale che colleghi diversi campi come quello del commercio, della cultura e della politica. Con l’Ambasciatrice – ha continuato la senatrice La Marca – abbiamo convenuto sulla necessità di rafforzare ancora di più le relazioni commerciali e culturali tra i due paesi».

«L’auspicio è sicuramente quello di aggiornarsi nuovamente per capire quali iniziative portare avanti soprattutto a beneficio degli italiani in Guatemala», ha concluso la senatrice La Marca.