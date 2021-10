Italiani all’estero, La Marca (Pd) incontra a Toronto l’Ambasciatore d’Italia in Canada

Nel suo intervento, l’Ambasciatore ha detto di avere potuto conoscere in questi primi mesi di permanenza in Canada una comunità italiana consolidata e variegata

Lunedì sera a Vaughan, Ontario, si è svolta la prima visita ufficiale a Toronto del nuovo capo della diplomazia italiana in Canada, Ambasciatore Andrea Ferrari che, in occasione di un ricevimento organizzato dal National Congress of Italians in Canada, ha incontrato la comunità italiana residente a Toronto e dintorni.

Erano presenti numerosi rappresentanti della articolata comunità italiana dell’Ontario: i componenti del COMITES di Toronto, i consoli onorari, rappresentanti politici di varie istituzioni, compresi alcuni ministri locali, operatori dei media, rappresentanti dell’ENIT, dell’ICE, della Camera di commercio italiana dell’Ontario e numerosi altri.

Nel suo intervento, l’Ambasciatore ha detto di avere potuto conoscere in questi primi mesi di permanenza in Canada una comunità italiana consolidata e variegata, che ha saputo integrarsi nelle molteplici pieghe della società canadese. Ne è una testimonianza, per altro, il livello ragguardevole di successo raggiunto da molti suoi esponenti nei campi più diversi, da quello economico a quello culturale, dalla comunicazione alle rappresentanze istituzionali. Una comunità che, nonostante il suo elevato livello di integrazione, mantiene rapporti vivi con l’Italia e contribuisce non poco agli eccellenti rapporti tra i due Paesi.

A commento dell’indirizzo di saluto dell’Ambasciatore, l’On. La Marca ha espresso apprezzamento e soddisfazione per le sue parole, ripromettendosi di collaborare nel prossimo futuro con il capo della diplomazia italiana per affrontare i maggiori dossier che interessano la nostra comunità.