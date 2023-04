Italiani all’estero, Giacobbe (Pd): “Rafforzare i consolati, migliorare i servizi ai connazionali”

“Sia in Australia, sia in nuova Zelanda, i nostri consolati hanno bisogno di assistenza da parte del Ministero per assicurare il personale necessario per svolgere i loro servizi”

Il Senatore del Pd Francesco Giacobbe, eletto nella circoscrizione estero Asia-Africa-Oceania-Antartide, è intervenuto ieri in aula per portare alla luce la vicenda di Leonardo Lotto, vittima di un tragico incidente a Melbourne e rientrato in Italia anche grazie al supporto della rete diplomatica italiana. Dopo un tuffo in mare, lo studente delle Bocconi che stava ultimando un semestre in Australia, è rimasto paralizzato e ora lotta con determinazione per riuscire a camminare di nuovo “whatever it takes”, ha detto.

Nel suo intervento Giacobbe ha sottolineato “il coraggio di Leonardo, la sua enorme forza di volontà e la sua capacità di guardare al futuro con grande speranza”.

Inoltre Giacobbe ha ringraziato la rete diplomatica italiana, in particolare il console di Melbourne Hanna Pappalardo, per l’assistenza alla famiglia e al ragazzo durante quei tragici giorni.

“Sono le istituzioni che si attivano e agiscono nell’interesse supremo dei cittadini italiani all’estero – ha detto il Senatore -. Cittadini che, lontano da casa, possono e, vi garantisco sono, esposti a rischi e pericoli del non capire cosa agire o come muoversi”.

Il Senatore ha, però, ricordato come “sia in Australia, sia in nuova Zelanda, i nostri consolati hanno bisogno di assistenza da parte del Ministero per assicurare il personale necessario per svolgere i loro servizi. Occorre vengano superati tutti gli ostacoli adeguando livelli salariali ed altre condizioni per assicurare livelli adeguati di personale di ruolo ed a contratto locale. Solo così possiamo facilitare i servizi ai nostri cittadini nel mondo”, ha concluso.