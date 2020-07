Italiani all’estero, Enrico Bombarda nominato Coordinatore MAIE CUBA

Flavio Bellinato, Coordinatore MAIE Nord e Centro America, ha nominato Enrico Bombarda Coordinatore MAIE Cuba.

Bombarda é originario di Mirandola (Provincia di Modena). Si é trasferito con la famiglia all’Havana dal 2012. É stato Dirigente ed Amministratore Delegato, prima a Modena e dal 2004 a Milano nel mondo dei servizi energetici per le Pubbliche Amministrazioni. Attualmente é Direttore Generale della compagnia IBTECH GROUP presso la succursale di Cuba.

“Fin dai primi contatti con il MAIE, attraverso il Dott. Flavio Bellinato, ho sentito una grande motivazione nel farne parte. Ero attratto dai temi politici fin da ragazzo, ma per la prima volta ho sentito di condividere in pieno i principi e i valori che rappresenta il MAIE per gli italiani all’estero. Metterò tutto me stesso per assistere i miei connazionali di Cuba e possibilmente aiutarli a superare le complessità burocratiche che vi sono nell’isola più grande delle Antille. Ringrazio il Maie Nord e Centro America per la fiducia accordatami”, ha dichiarato il neo Coordinatore MAIE Cuba.

Secondo Flavio Bellinato, Coordinatore MAIE Nord e Centro America “Fin dal primo giorno in cui ho avuto l’opportunitá di conoscere Enrico Bombarda, ho avuto la senzazione di parlare con una persona che ama l’Italia, l’italianitá e l’associazionismo, caratteristiche fondamentali per poter far parte del nostro movimento. Sono sicuro che il suo entusiasmo porterá degli ottimi risultati. Da tempo il movimento aveva la necessitá di collaborare con una persona con queste caratteristiche a Cuba e finalmente l’abbiamo trovata.”