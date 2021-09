Italiani all’estero, Bellunesi nel mondo: morto in Costa Rica Federico Alonso

E’ morto in Costa Rica durante una partita di calcio tra amici. Grave lutto per Abm e il mondo dell’emigrazione bellunese. La vittima – si legge sul Corriere delle Alpi – è Federico Alonso, 45 anni, autore dei loghi del MiM Belluno, della Biblioteca delle migrazioni “Dino Buzzati”, del Centro studi sulle migrazioni “Aletheia”, di Radio Abm e di Accademiabm.it.

Alonso era nato e cresciuto a Buenos Aires, ma sua nonna Maria era originaria di Santa Giustina.

«Nella mia famiglia», così raccontava Federico, “mi hanno insegnato a essere orgoglioso del nostro sangue italiano. Sono sempre stato in contatto con la terra dei miei nonni e della mia mamma, imparando la lingua fin da piccolo, leggendo “Bellunesi nel mondo” ogni volta che arrivava a casa, godendo le vacanze in famiglia a San Martino, frazione di Santa Giustina Bellunese e, adesso, anche facendo parte della rete dei talenti bellunesi per conoscere gente che sente lo stesso sentimento per le nostre radici”.

Sì, perché Federico era membro del socialnetwork Bellunoradici.net ed era un valido collaboratore dei Bellunesi nel Mondo per quanto riguarda la parte grafica e comunicativa.