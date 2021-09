“Afghanistan, la guerra. Analisi e futuro”: dibattito organizzato dal Circolo Pd San Paolo

A introdurre i lavori sarà Fabio Porta, deputato per due legislature per il PD in Sudamerica; le conclusioni saranno di Alessandro Battisti

Il Circolo “Plinio Sarti” del Partito Democratico di San Paolo promuove un dibattito su “Afghanistan, la guerra. Analisi e futuro” giorno 8 settembre. All’iniziativa interverrà il sociologo Nando Della Chiesa, senatore quando la spedizione militare ebbe inizio.

A introdurre i lavori sarà Fabio Porta, deputato per due legislature per il PD in Sudamerica; le conclusioni saranno di Alessandro Battisti, anch’egli senatore quando il Parlamento italiano approvò la missione in Afghanistan e attuale Direttore di “POLIS – Scuola di democrazia”.

A moderare il dibattito sarà il Presidente del Circolo, Luca Angelone.