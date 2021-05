Italia-Repubblica Dominicana, le iniziative dell’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo

L’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo, nell’ambito delle celebrazioni per i 200 anni dalla nascita di Giovanni Battista Cambiaso, eroe nazionale dominicano, fondatore della Marina e Console d’Italia e in occasione della pubblicazione del volume “L’eredità italiana nella Repubblica Dominicana: storia, architettura, economia e società”, sta organizzando diverse attività e concorsi a premi per avvicinare ulteriormente l’amico popolo dominicano a quello italiano.

In primo luogo, è stato ufficialmente presentato il volume “L’eredità italiana nella Repubblica Dominicana: storia, architettura, economia e società”, disponibile nella sua versione online gratuita sul sito https://ciaosantodomingo.com/. Il volume racconta le gesta dei principali personaggi iconici italiani, che hanno contribuito

All’interno del sito, inoltre, è possibile trovare l’album di fumetti per bambini e ragazzi che riporta le gesta di alcuni dei personaggi iconici descritti nel volume. L’album è stato realizzato da una delle più importanti realtà italiane in questo campo, la casa editrice Umberto Allemandi e anch’esso è disponibile online: https://ciaosantodomingo.com/album-de-historietas/

L’Ambasciata sta inoltre organizzando due iniziative molto particolari rivolte al pubblico dominicano: si tratta di due concorsi che mettono in palio importanti e prestigiosi premi a coloro che dimostreranno di aver letto il volume sull’eredità culturale italiana nella Repubblica Dominicana e l’album di fumetti sui principali personaggi iconici.

Per i cittadini dominicani maggiorenni che volessero partecipare, richiediamo di inviarci un breve testo (max 800 parole) che descriva le impressioni, i commenti e le opinioni sul volume, indicando i passaggi maggiormente interessanti, nell’opinione del partecipante. Le composizioni andranno inviate entro il 31 maggio all’indirizzo legadoitaliano.rd@gmail.com, riportando anche i dati personali del partecipante e i recapiti per essere ricontattato.

In palio, per i migliori 30 partecipanti, l’iscrizione gratuita ad un corso di italiano di 3 mesi a partire dal 14 giugno, di 4 ore settimanali, organizzato dal prestigioso Comitato di Miami della Società Dante Alighieri; le lezioni si terranno online e saranno impartite da docenti italiani madrelingua, che parlano anche spagnolo. Inoltre, per i restanti partecipanti, è in palio un’opera unica: un audiolibro della Divina Commedia di Dante Alighieri, in versione limitata e tradotta in 33 lingue, tra cui lo spagnolo, oltre ad altro materiale relativo alla promozione culturale e artistica italiana.

Abbiamo infine ideato un secondo concorso, riservato ai ragazzi fino ai 14 anni, che mette in palio circa 20 copie del il libro di Geronimo Stilton “Un viaggio alla scoperta dell’Italia”, in spagnolo. Per partecipare, i giovani dominicani dovranno inviare un breve testo di 400 parole descrivendo il loro personaggio iconico preferito presente nell’album di fumetti su https://ciaosantodomingo.com/album-de-historietas/, inviando la composizione all’indirizzo mail geronimostilton.santodomingo@gmail.com, entro il prossimo 20 giugno, specificando i dati personali dei genitori e le informazioni per essere ricontattati.

Diverse copie del libro di Geronimo Stilton sono peraltro già state inviate alle biblioteche di alcune scuole del Paese, soprattutto nelle aree più svantaggiate e nei contesti più difficili.

