“Berlusconi deve stare a riposo assoluto, non può fare politica attiva”

Silvio Berlusconi deve stare assolutamente a riposo e quindi non può svolgere alcuna attività politica. Parole del vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, che intervistato a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, spiega: “Berlusconi deve stare a riposo assoluto a casa, non può svolgere attività politica attiva, non può partecipare a riunioni. Sta a casa con una stanza attrezzata per esser assistito”.

L’uomo di Arcore, spiega il numero due di Forza Italia, soffre ancora per le conseguenze del Covid: “L’ho sentito al telefono, lui è un combattente, un leone, è forte. Solo che in questo momento deve stare a riposo forzato, i medici lo hanno detto chiaramente”.

Sulla tassa di successione, proposta lanciare dal segretario Pd Enrico Letta, Tajani osserva: “E’ una tassa iniqua, questo e’ il momento di dare soldi agli italiani, non di toglierli. Su questo ha ragione Draghi. Io la abolirei del tutto, per permettere a tutti di lasciare ai propri figli il frutto del proprio lavoro”.

Sul Copasir “il problema si risolvera’, e’ ovvio, non mi pare la priorita’ per i cittadini, si puo’ votare anche subito il nuovo presidente. Noi favorevoli a Urso? Vediamo cosa succede, sara’ Urso a decidere cosa fare”.

In vista delle amministrative, “è previsto un vertice del centrodestra lunedì. Noi siamo uniti e andiamo insieme”. Su una possibile candidatura di Gasparri a Roma, dice: “Se si va su un candidato politico sarebbe il migliore possibile, ma bisogna vedere se lui vuole”. Per Bertolaso, invece, “magari ci fossero possibilita’, ma lui continua a dire di no, mi pare difficile, abbiamo provato in tanti a convincerlo”. Infine, su un candidato come Maurizio Lupi a Milano, Tajani chiosa: “Lupi e’ un altro nome eccellente che conosce molto bene la città”.

A proposito del rientro in Forza Italia di Renata Polverini: “Chi esce poi rientra perche’ una volta che e’ fuori, non trova spazio politico, non c’e’ spazio politico”.