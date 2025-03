Prosegue e si rafforza la collaborazione strategica tra Iccf-Italy China council foundation e Ccpit-China council for the promotion of the international trade per consolidare le relazioni commerciali tra Italia e Cina e incoraggiare gli investimenti.

I due enti hanno organizzato nel capoluogo lombardo un forum che ha visto la partecipazione di Ren Hongbin, presidente di Ccpit, in visita in Italia con 60 delegati di imprese e organizzazioni governative cinesi, tra cui Ciec-China international exhibition center, organizzatore del Cisce-China international supply chain expo in programma a Pechino dal 16 al 20 luglio prossimi.

A precedere l’evento, alcuni incontri a Roma organizzati da Iccf per il presidente Ren con il ministro Adolfo Urso e con Andrea Prete, presidente di Unioncamere.

Il forum ha fornito un’occasione d’incontro con i vertici del Ccpit, il più importante ente di promozione economica in Cina che ingloba la China chamber of international commerce, oltre che di business per le imprese italiane e cinesi presenti.

Secondo le fonti ufficiali cinesi (Gacc), l’interscambio totale tra Cina e Italia nel 2024 si è attestato a 72 miliardi di dollari (pari a circa 65,9 miliardi di euro), con l’export italiano verso il Paese trainato dal settore del tessile e abbigliamento con un valore di 4,4 miliardi di dollari, seguito da macchinari, chimica e farmaceutica.