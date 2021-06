“Italia, ci siamo!”: evento di tre giorni targato Forza Italia, chiude i lavori Berlusconi

Dal 18 al 20 giugno a Castione della Presolana, in provincia di Bergamo, il movimento azzurro riunirà ministri, sottosegretari, parlamentari, assessori e consiglieri regionali per una tre giorni di confronto serrato e dibattiti sui contenuti

“A quattro mesi dall’insediamento del governo Draghi e nell’imminenza delle elezioni amministrative, dalla Lombardia Forza Italia rilancia l’impegno per la ricostruzione del Paese con il primo grande evento dopo le riaperture dal titolo ‘Italia, ci siamo!’. Dal 18 al 20 giugno a Castione della Presolana, in provincia di Bergamo, il movimento azzurro riunirà ministri, sottosegretari, parlamentari, assessori e consiglieri regionali per una tre giorni di confronto serrato e dibattiti sui contenuti. Al centro, il Recovery plan e il cammino di riforme destinate a cambiare il volto dell’Italia e avviate dal nuovo governo, un esecutivo di unità nazionale fortemente voluto dal presidente Silvio Berlusconi, che per primo lo ha invocato e sostenuto”. E’ quanto dichiara Massimiliano Salini, europarlamentare e coordinatore di Forza Italia in Lombardia. Alla tre giorni ‘Italia, ci siamo!’ saranno presenti circa 150 esponenti di Forza Italia, tra ministri, sottosegretari, parlamentari, assessori e consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali. Concluderà l’evento il presidente Silvio Berlusconi.