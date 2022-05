Ita Airways, nuovo look all’insegna del Made in Italy

Ita Airways si rifà il look e lo fa all’insegna del Made in Italy e della sostenibilità con nuovi aerei, nuove divise e nuovo catering a bordo. Il nuovo Airbus A350, il primo in Italia ed il primo della Società, rappresenta il nuovo Ambasciatore di ITA Airways nel mondo, fregiandosi della sapiente maestria di tre prestigiosi talenti italiani, per l’evoluzione della sua immagine.

Le nuove divise nate dal team ITA Airways insieme alla consulenza stilistica di Brunello Cucinelli, i nuovi interni degli aerei creati dal designer Walter De Silva e il nuovo catering di bordo studiato dallo Chef stellato Enrico Bartolini. ITA Airways si è da sempre contraddistinta per il legame con lo sport e, domani 1° giugno, porterà in volo la nazionale di calcio per la partita contro la nazionale argentina che si terrà allo stadio di Wembley.

Il volo speciale ITA Airways della nazionale rappresenta il calcio di inizio della rinnovata collaborazione del vettore di bandiera con il mondo dello sport, a cui è dedicata la nuova livrea dei suoi nuovi Airbus A319, A320, A330 e A350, che portano il nome dei grandi campioni e campionesse della storia sportiva italiana. Il 2 giugno al taglio del nastro del nuovo volo di ITA Airways Roma Fiumicino – Buenos Aires sarà presente il campione Roberto Baggio a cui è stato intitolato l’Airbus A350 in volo per la prima volta con le nuove divise, il nuovo catering e i nuovi interni.

L’Airbus A350 sarà il primo aeromobile ad avere a bordo tutte le novità della compagnia che saranno inserite gradualmente in tutta la flotta. Proprio dal 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, saranno 3 gli Airbus A350-900 in flotta. ITA Airways conferma nuovamente il suo piano di sostenibilità della flotta che farà in modo che nel 2025 il 75% degli aeromobili sarà di Nuova Generazione.