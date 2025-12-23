Ita Airways annuncia l’avvio del progetto per la creazione di una Scuola di Volo nazionale, dedicata alla formazione di nuovi piloti per il trasporto aereo commerciale e pensata come iniziativa diffusa, in collaborazione con tutte le Regioni italiane.

Le amministrazioni regionali sono invitate a manifestare il proprio interesse a ospitare la Scuola e a definire con la compagnia le modalità di realizzazione, nel rispetto del quadro normativo vigente, entro il 23 gennaio 2026.

Il progetto potrà avvalersi di finanziamenti pubblici regionali, nazionali ed europei, con l’obiettivo di garantire sostenibilità economica e accesso alla formazione nel medio-lungo periodo.

Ita Airways metterà a disposizione competenze, know-how e struttura organizzativa, puntando a creare un modello formativo di riferimento per il settore aeronautico italiano ed europeo.

L’iniziativa mira a formare piloti e personale tecnico altamente qualificati secondo standard internazionali, sostenendo l’occupazione giovanile, valorizzando le infrastrutture aeroportuali esistenti e rafforzando la collaborazione con istituti tecnici, università e centri di formazione, per la creazione di poli di eccellenza aeronautica.

Inserita nella strategia industriale della compagnia, la Scuola di Volo si fonda su principi di meritocrazia, qualità e trasparenza.

«Con la Scuola di Volo Ita Airways vogliamo costruire un progetto di lungo periodo al servizio del sistema Paese, capace di valorizzare il merito, investire sui giovani e rafforzare le competenze aeronautiche italiane», ha dichiarato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Joerg Eberhart.