Incontro IILA-Repubblica Dominicana: tra i temi sul tavolo, giustizia e spazio

Nuovi progetti di assistenza nel campo del contrasto alla criminalità organizzata e di cooperazione nel settore spaziale sono stati discussi oggi dalla segretario generale dell’Organizzazione internazionale italo-latino americana (Iila) Antonella Cavallari, e dal viceministro degli Affari esteri della Repubblica Dominicana, José Julio Gomez Beato.

L’incontro, riferisce un comunicato, si è svolto nella sede dell’organizzazione e ha visto la partecipazione anche dell’Ambasciatore del Paese caraibico in Italia, Tony Raful Tejada e dai “suoi più stretti collaboratori”.

All’incontro hanno partecipato anche il direttore esecutivo di Iila Gianandrea Rossi, la segretaria tecnico-scientifica Tatiana Ribeiro Viana, e la segretaria socio-economica Giselle Canahuati.

“La proficua e cordialissima riunione- si legge nella nota – ha dato seguito all’incontro già avvenuto in occasione della X Conferenza Italia-America Latina e Caraibi dello scorso ottobre, grazie alla quale il vice ministro aveva già potuto apprezzare le numerose attività di Iila in questo Paese membro”.

L’occasione – prosegue il comunicato – ha permesso di discutere i possibili nuovi progetti di interesse del Paese che Iila potrebbe realizzare già nel prossimo anno, in continuità e a completamento delle iniziative in corso. In particolare si sono ipotizzati interventi di assistenza tecnica per il contrasto al crimine organizzato, nell’ambito del progetto Falcone e Borsellino, e di cooperazione nel settore spaziale, a supporto della creazione di un’Agenzia spaziale Dominicana”.