In Belgio alla scoperta della Vallonia

Il Belgio è uno stato molto piccolo per quanto riguarda la sua estensione territoriale, ma questa terra terra è molto nota per la sua prosperità, per la sua ricchezza di storia e di cultura. I più conosceranno il Belgio per le sue specialità gastronomiche, in particolare per una birra di antica tradizione, l’irrinunciabile cioccolata e le celebri patatine fritte. Tuttavia, c’è molto di più da scoprire.

Il Belgio si divide in tre regioni confederate: a nord quella delle Fiandre, nella quale si parla prevalentemente olandese, al centro la regione bilingue Bruxelles-Capitale e a sud la Vallonia, regione in prevalenza francofona. In Vallonia vive il 32% della popolazione belga. In terra, a confine con Francia, Germania e Gran Ducato del Lussemburgo, nell’arco dei secoli tante differenti culture sono entrate a contatto tra loro.

La Vallonia è una regione prevalentemente verde, qui si trova infatti l’80% di tutte le foreste del Belgio. Vi scorrono numerosi fiumi, uno su tutti la Mosa. Il terreno di questa regione è ricchissimo di carbone, tanto che l’economia del luogo è stata per decenni legata all’estrazione e alla lavorazione di questo combustibile fossile.