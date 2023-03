IMMOBILIARE IN USA | Cresce l’offerta e diminuiscono i prezzi: mercato più equilibrato per chi vuole comprare casa

A gennaio, il mercato del real estate in USA ha registrato un prezzo di vendita mediano pari a 385.000 dollari, in calo dell’1,0% rispetto a dicembre, segnando il settimo mese consecutivo di lieve diminuzione dei prezzi. Su base annua il dato di gennaio 2023 è aumentato solo dell’1,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segno che i prezzi delle case si stanno stabilizzando.

Allo stesso tempo, nelle 51 aree metropolitane analizzate nel Report RE/MAX, il numero di case in vendita è cresciuto complessivamente del 59,4% rispetto a un anno fa, con incrementi mensili dell’offerta pari al 39,8%. A gennaio 2023 è stato registrato un aumento degli immobili in vendita superiore a qualsiasi mese dell’anno precedente.

Nonostante l’ampliamento dell’offerta, le vendite sono diminuite del 26,7% rispetto a dicembre 2022 e del 35,2% su base annua.

“La crescita dei prezzi delle case sembra essersi stabilizzata insieme all’aumento dell’offerta e dei giorni di permanenza media sul mercato”, ha dichiarato Nick Bailey, presidente e amministratore delegato di RE/MAX. “Questo scenario rappresenta una buona notizia per gli acquirenti che hanno più scelta e più tempo per individuare la casa giusta e per lavorare con il proprio agente per negoziare con il venditore. Tutti questi sono segnali positivi che mettono sia gli acquirenti sia i venditori in una posizione più equilibrata”.

In tutti gli Stati Uniti, gli agenti RE/MAX rilevano segnali di riequilibrio nel mercato immobiliare residenziale. Come testimonia Carissa Sargent di RE/MAX Cherry Creek a Denver, CO: “Il mercato immobiliare si sta riprendendo e stiamo assistendo nuovamente a scenari di offerte multiple, ma con un equilibrio migliore per gli acquirenti rispetto agli ultimi anni”. Tendenze simili si osservano sulla costa orientale, come conferma Jeffrey Decatur della RE/MAX Capital di Albany, NY: “Anche se i tassi di interesse stanno salendo rispetto agli ultimi anni, gli acquirenti sono presenti in massa sul mercato nel 2023. Nella nostra zona nell’ultimo anno i prezzi delle case sono cresciuti nonostante l’incremento dei tassi”.

A causa del calo dei prezzi, a gennaio il rapporto medio fra prezzo di vendita e prezzo iniziale è stato del 97%, il che significa che le case sono state vendute, in media, al 3% in meno del prezzo richiesto. Si è registrato un graduale declino di questa metrica da maggio 2022, quando i venditori ottenevano in media il 3% in più del prezzo richiesto. Le case vendute a gennaio sono rimaste sul mercato 48 giorni, un giorno in più rispetto a dicembre e 12 giorni in più rispetto a un anno fa.

I dati salienti messi in luce dal Report RE/MAX di gennaio 2023:

Nuovi immobili in vendita

Nelle 51 aree metropolitane prese in esame dal Report RE/MAX a gennaio 2023, il numero di nuovi immobili in vendita è aumentato del 39,8% rispetto a dicembre 2022 e diminuito del 5,1% rispetto a gennaio 2022. I mercati che hanno registrato il calo maggiore nella percentuale di nuovi immobili in vendita rispetto all’anno precedente sono San Francisco, CA, -28,0%, Indianapolis, IN, -25,0%, e San Diego, CA, -23,9%. In testa all’aumento percentuale dei nuovi immobili in vendita rispetto all’anno precedente ci sono Dover, DE, +45,9%, Nashville, TN, +45,2%, e Philadelphia, PA, +45,0%.

Transazioni concluse

Nelle 51 aree metropolitane prese in esame a gennaio 2023, il numero complessivo di transazioni concluse è diminuito del 26,7% rispetto a dicembre 2022 e del 35,2% rispetto a gennaio 2022. I mercati che hanno registrato il calo maggiore nella percentuale di vendite rispetto all’anno precedente sono Honolulu, HI, -49,4%, Las Vegas, NV, -48,4%, e Anchorage, AK, -47,4%. A gennaio 2023 nessuna area metropolitana ha registrato un aumento percentuale delle vendite anno su anno.

Prezzo mediano di vendita – Media dei prezzi nelle 51 aree metropolitane

A gennaio 2023, il prezzo mediano di vendita di tutte le 51 aree metropolitane analizzate dal Report RE/MAX è stato di 385.000 dollari, con un calo dell’1,0% rispetto a dicembre 2022 e un aumento dell’1,3% rispetto a gennaio 2022. I mercati che hanno registrato la maggiore diminuzione del prezzo di vendita mediano anno su anno sono stati Bozeman, MT, -6,6%, Honolulu, HI, -6,3% e San Francisco, CA, -5,6%. Due aree metropolitane hanno registrato un aumento a due cifre rispetto all’anno precedente: Milwaukee, WI, +13,7% e Indianapolis, IN, +11,3%.

Rapporto fra prezzo di vendita e prezzo iniziale – Media dei prezzi nelle 51 aree metropolitane

A gennaio 2023, il rapporto medio fra prezzo di chiusura e prezzo iniziale in tutte le 51 aree metropolitane del rapporto è stato del 97%, in calo rispetto al 98% di dicembre 2022 e al 100% di gennaio 2022. Il rapporto fra prezzo di chiusura e prezzo iniziale viene calcolato come il valore medio del prezzo di vendita diviso per il prezzo inizialmente richiesto nella compravendita. Se è maggiore del 100%, la casa è stata venduta a un prezzo superiore a quello iniziale. Se è minore del 100%, la casa è stata venduta a un prezzo inferiore a quello iniziale. Le aree metropolitane con il più basso rapporto fra prezzo di chiusura e prezzo iniziale sono Miami, FL, 93%, Bozeman, MT, 95%, seguite da un pareggio tra Las Vegas, NV e New Orleans, LA, con il 96%. I rapporti più alti fra prezzo di chiusura e prezzo iniziale sono stati registrati a Burlington, VT e Hartford, CT, entrambe con un 101%.

Giorni sul mercato – Media delle 51 aree metropolitane analizzate

La media dei giorni di permanenza sul mercato delle abitazioni vendute a gennaio 2023 è stata di 48, con un aumento di un giorno rispetto alla media di dicembre 2022 e di dodici giorni rispetto alla media di gennaio 2022. Le aree metropolitane con il minor numero di giorni di permanenza sul mercato sono Baltimora, MD, a 17, seguita da un pareggio a tre tra Dover, DE, Philadelphia, PA, e Washington, DC, con 20 giorni. Le medie più alte di giorni di permanenza sul mercato si sono registrate a Des Moines, IA, 75 giorni, Seattle, WA, 70 giorni e Bozeman, MT, 69 giorni. I giorni di permanenza sul mercato sono il numero di giorni che intercorrono fra la data di conferimento dell’incarico e la firma del contratto di vendita.

Andamento di vendita media mensile – Media delle 51 aree metropolitane analizzate

Il numero di case in vendita a gennaio 2023 è diminuito del 6,7% rispetto a dicembre 2022 e aumentato del 59,4% rispetto a gennaio 2022. In base al tasso di vendita di case a gennaio 2023, l’andamento di vendita media mensile è stato di 2,0, in calo rispetto al 2,5 del dicembre 2022 e in aumento rispetto all’1,1 del gennaio 2022. A gennaio 2023, i mercati con il minor andamento di vendita media mensile sono stati Albuquerque, NM, Manchester, NH, e Seattle, WA, con un valore di 0,9. I mercati con i più alti valori dell’andamento di vendita media mensile sono Bozeman, MT, con 3,7, e Miami, FL, con 3,6, seguiti da un pareggio tra Houston, TX, e San Antonio, TX, con 3,2.