8 MARZO | Festa della Donna: per le donne ingresso gratuito nei musei

Festa della Donna. La storia di questa ricorrenza risale agli inizi del Novecento. L’origine dell’8 marzo rievoca un tragico evento accaduto nel 1908 in America, quando le operaie di una industria tessile di New York rimasero uccise in un incendio. Lavoratrici costrette a turni di lavoro massacrante e mal pagato che rimasero intrappolate bruciando vive.

Il fiore simbolo della giornata è la mimosa, che fu indicata nel 1946 da Teresa Mattei, una giovane ragazza madre. Nata come un simbolo della lotta femminile, nel corso degli anni la Festa della donna è diventata un appuntamento dedicato alla cultura del ricordo, ma anche al divertimento, rigorosamente dell’altra metà del cielo.

Torna l’appuntamento annuale con una ricorrenza molto amata dal pubblico femminile e viene celebrata nella capitale con numerosi eventi in programma.

In questo giorno l’ingresso per le donne nei musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville, giardini storici e altri luoghi della cultura statali, sarà ad ingresso gratuito. Fra i numerosi appuntamenti in programma: al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia si potrà partecipare a Questione di stile. Acconciature antiche al Museo Etrusco. Una interessante rivisitazione dei più famosi look del passato in fatto di capelli e capigliature. Al Museo Hendrik Christian Andersen verrà presentata la mostra di Sabina Alessi I sette vizi capitali. Un interessante e originale excursus da non perdere.

Al Parco Archeologico del Colosseo-Foro Romano e Palatino sarà presentato il volume Non è un paese per madri, di Alessandra Minello. Alla Gnam Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea avrà luogo Giornata Internazionale della Donna alla Galleria Nazionale. Un evento culturale a cui partecipare insieme ad amici. Al Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti Decorative il Costume e la Moda del Secoli XIX e XX, si terrà La bellezza dell’intelligenza. Un interessante viaggio culturale a tema. All’Istituto Autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia-Museo Nazionale di Palazzo Venezia si terrà Il VIVE celebra la Giornata Internazionale della Donna.

Infine, i locali più fashion della città propongono aperitivo, buffet o cena a tema e per le più audaci uno strip-tease rigorosamente maschile. Buona Festa delle Donne a tutte!