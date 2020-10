IL GRAFFIO | Trump, quante sciocchezze

Ci sono giornalisti che dicendo che non possono rivelare la propria fonte inventano a man salva. Moltissimi poi straparlano…

Complotto? Farsa? Trappola? Chi più ne ha più ne metta. V’è chi giura che Trump sia stato contagiato per impedirgli di continuare la campagna elettorale. V’è chi assicura che non stia affatto male. Che si tratti di una mistificazione per muovere a suo vantaggio l’animo degli elettori.

V’è chi se la prende con lo staff medico della Casa Bianca e dell’Ospedale Militare perché non avrebbe detto tutto sul decorso e la gravità della malattia. E chi afferma esattamente il contrario: hanno svelato particolari che andavano taciuti.

Ci sono giornalisti che dicendo che non possono rivelare la propria fonte inventano a man salva. Moltissimi poi straparlano dimostrando di non conoscere neppure l’abc delle norme e delle disposizioni USA in materia di Presidenza.

C’è davvero da sperare che tutto finisca comunque presto. Per avere un Trump almeno convalescente ma anche per non dover leggere e ascoltare tutte queste sciocchezze!