La ricerca delle proprie origini familiari è diventata un fenomeno globale, capace di coinvolgere migliaia di persone in tutto il mondo. Un trend in forte crescita, raccontato da Avvenire, che parla di un vero e proprio “boom di viaggi e ricerche delle origini”, tra archivi storici, documenti e percorsi identitari.

“C’è chi percorre centinaia di migliaia di chilometri nello spazio per tornare a casa” e “c’è chi attraversa anni di domande e ricerche in archivi polverosi per ritrovare un nome”. È il doppio binario su cui si muove oggi la riscoperta delle radici, tra viaggi fisici e indagini genealogiche sempre più approfondite.

Al centro di questa storia c’è Priscila Silva dos Santos, giovane brasiliana che “dal Brasile all’Italia è riuscita a rimettere insieme i pezzi del proprio passato”, trasformando una ricerca personale in una professione. Oggi è infatti genealogista e lavora per dare “voce a questi discendenti di emigrati partiti da un’Italia che era povera, ma capaci da lontano di aiutare la loro mai dimenticata patria d’origine a risollevarsi, anche facendo brillare ogni giorno l’italianità nel mondo”.

Il suo percorso ha avuto inizio nel 2016: “Quando giunsi in Italia per la prima volta, nel 2016 – ricorda -, cominciai le mie ricerche genealogiche a partire da poche informazioni”. Un lavoro lungo e complesso che, grazie a determinazione e pazienza, le ha permesso di “completare il puzzle delle proprie radici nel cuore dell’italianità”.

Fondamentale, nel suo cammino, il legame con la famiglia. In particolare il ricordo della nonna, che “quando scoprì di soffrire dell’Alzheimer, cominciò a parlarmi più spesso del passato”, dimostrandosi “molto fiera delle sue origini italiane”.

Attraverso documenti e archivi, Priscila è riuscita a risalire ai suoi antenati, emigrati in Brasile il 19 maggio 1896 dopo un lungo viaggio in nave durato circa un mese. Una scoperta che oggi le consente di vivere pienamente “la gioia dell’italianità”.

La sua storia rappresenta solo uno dei tanti esempi di un fenomeno in espansione, che intreccia memoria, identità e nuove opportunità professionali, confermando come il legame con le proprie radici continui a essere un potente motore di ricerca e riscoperta.