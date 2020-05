GRECIA | Viaggia online il cinema italiano

L’ambasciata d’Italia in Grecia, l’Istituto italiano di cultura di Atene e l’associazione culturale Aial invitano tutti i residenti nel territorio ellenico alla sesta rassegna del cinema italiano in Grecia. Lo riferisce la Farnesina tramite il proprio sito istituzionale.

L’iniziativa, nell’ambito del programma Tempo Forte Italia 2020 e della Rete di cooperazione culturale italo-ellenica, e con il supporto della Federazione nazionale cineclub, consentira’ al pubblico ellenico di accedere gratuitamente alla visione online di cinque film italiani.

La rassegna segue lo schema tradizionale, presentando ogni settimana una pellicola differente, a disposizione dello “spettatore” con la semplice registrazione gratuita al sito www.iicateneonline.gr, valida per l’intera durata della manifestazione. L’utente registrato riceve una mail a cadenza settimanale che lo invita ad “andare a cinema” nell’ora e giorno che preferisce effettuando il login alla piattaforma.

A causa di restrizione territoriale dei diritti di riproduzione, l’accesso alla rassegna e’ limitato attraverso geolocalizzazione al territorio della Grecia. Le cinque pellicole, in lingua originale e sottotitolate in greco, sono distribuite in Grecia da StraDa Films e sono state selezionate nell’ambito della piu’ recente produzione del cinema italiano, avendo riscosso pieno successo di critica e di pubblico ed essendosi aggiudicati numerosi premi a livello internazionale.

Nel sito www.iicateneonline.gr e’ disponibile l’anteprima di tutti i film della rassegna (trailer, trama e recensione, foto di scena).