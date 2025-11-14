“Assegnare oltre 200 milioni di euro a progetti che includono stadi, palazzetti, piscine, parchi e infrastrutture sportive fa venire più di un sospetto sulle opache modalità di indirizzo di spesa di ingenti risorse pubbliche”

“Quanto sta emergendo riguardo l’iniziativa ‘Turismo delle radici’ merita una immediata riflessione da parte del ministero degli Esteri. Occorre fare chiarezza subito perché ne va della trasparenza e delle credibilità della stessa Farnesina”.

Così il deputato e responsabile Esteri del Partito Democratico, Peppe Provenzano, nel segnalare che sull’intera vicenda il collega Fabio Porta ha presentato un’interrogazione parlamentare, firmata da tutti i membri Pd della Commissione Esteri.

“Assegnare oltre 200 milioni di euro a progetti che includono stadi, palazzetti, piscine, parchi e infrastrutture sportive, con un’elevata concentrazione guarda caso proprio in Puglia e Campania a ridosso delle elezioni regionali, fa venire più di un sospetto sulle opache modalità di indirizzo di spesa di ingenti risorse pubbliche.

In Irpinia, giusto a titolo di esempio, territorio dove opera un consigliere del ministro Tajani, gli interventi ammonterebbero a 69,5 milioni di euro. Sarebbero invece 37 i milioni che andrebbero a Brindisi per un nuovo stadio e il polo sportivo.

Veramente la Farnesina ritiene coerenti con le finalità del ‘Turismo delle Radici’ queste spese? Sono stati acquisiti i pareri delle autorità competenti e attivati gli organi di controllo per verificare la congruità delle spese e la legittimità di queste opere?”, conclude.