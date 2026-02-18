Lo scorso lunedì 16 febbraio, presso il Ministero degli Affari Esteri, la Sen. Francesca La Marca, Pd, ha incontrato l’Ambasciatrice Patrizia Falcinelli, Direttrice Generale per le Risorse e la Formazione, e i suoi Consiglieri, per discutere del miglioramento dell’offerta dei servizi consolari nelle sedi del Nord e Centro America.

L’incontro, fortemente voluto dalla Senatrice, si è concentrato in primo luogo sulle criticità operative che interessano il Consolato Generale d’Italia a Toronto, ad oggi una delle sedi più sotto pressione dell’intera rete consolare.

La Marca – evidenziando le problematiche legate all’elevato numero di iscritti AIRE nella circoscrizione consolare, e alla carenza di personale di ruolo – ha insistito sull’urgenza di potenziare, in via eccezionale, l’organico della sede consolare.

«Il Consolato di Toronto – ha affermato La Marca – risulta essere il consolato con meno organico in assoluto, in rapporto agli iscritti AIRE registrati nella sua circoscrizione, un numero in costante crescita».

In questa sede, la Senatrice ha portato all’attenzione della DG Falcinelli anche le criticità del Consolato di Miami, seconda sede più sotto pressione del Nord America per numero di iscritti AIRE.

Evidenziando le difficoltà dei cittadini nell’accesso agli appuntamenti consolari, la Senatrice ha poi avanzato la proposta di estendere il numero telefonico dedicato agli over 70, già attivo presso le sedi di Toronto, Montréal e New York, a tutte le sedi consolari, garantendo così un canale di assistenza diretto per i cittadini più anziani.

«A fronte delle criticità già evidenti nel sistema di prenotazione, ho chiesto di estendere il numero di telefono dedicato agli over 70 – che alcuni anni fa ho fatto implementare in queste tre sedi consolari – a tutta la rete consolare, per rendere il sistema più accessibile e funzionale ai cittadini più anziani», ha proseguito La Marca.

La Marca – ringraziando la DG Falcinelli e i suoi Consiglieri per il proficuo confronto sulle tematiche trattate – ha poi chiesto all’Ambasciatrice di farsi portavoce presso il Ministro degli Esteri Tajani delle difficoltà che gli utenti incontrano quotidianamente nell’utilizzo della piattaforma Prenot@mi, un sistema che per molti cittadini risulta ancora complesso e poco intuitivo.

La Senatrice ha inoltre sottolineato l’importanza di investire nella formazione del personale consolare, in particolare per migliorare il rapporto con i cittadini e la qualità dell’assistenza offerta.

«Ringrazio l’Ambasciatrice Falcinelli e i suoi Consiglieri per il tempo e l’ascolto che hanno voluto dedicarmi. Voglio sperare che queste mie segnalazioni e insistenze non cadano nel vuoto, ma si traducano presto in azioni concrete, capaci di garantire ai nostri connazionali all’estero la giusta attenzione rispetto alle problematiche che affrontano quotidianamente, e un servizio degno degli standard della nostra rete consolare nel mondo», ha concluso la Senatrice La Marca.