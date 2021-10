GIAPPONE | Italiani all’estero, Gianluigi Benedetti nuovo ambasciatore a Tokyo

Nato a Roma il 1 maggio 1959, consegue la laurea in Giurisprudenza presso l'Universita' di Roma "La Sapienza" nel 1982. Entra in carriera diplomatica nel 1985

La Farnesina rende nota, a seguito del gradimento del Governo interessato, la nomina deliberata dal Consiglio dei Ministri di Gianluigi Benedetti come Ambasciatore d’Italia a Tokyo.

Nato a Roma il 1 maggio 1959, consegue la laurea in Giurisprudenza presso l’Universita’ di Roma “La Sapienza” nel 1982. Entra in carriera diplomatica nel 1985 e prende servizio presso la Direzione Generale per gli Affari Economici. Nel 1987 svolge il suo primo incarico all’estero presso l’Ambasciata d’Italia a Tokyo, fino al 1991, quando assume le funzioni di Primo Segretario commerciale presso l’Ambasciata d’Italia a Washington.

Nel 1995 torna in Farnesina all’Ufficio per i Rapporti con il Parlamento del Gabinetto dell’On. Ministro. Dal 1998 e’ distaccato presso l’Ufficio Nato del Dipartimento di Stato americano, nell’ambito del Programma di scambio diplomatico “Fellowship of Hope”. A fine incarico, presta servizio come Consigliere all’Ufficio politico dell’Ambasciata d’Italia a Washington.

Tornato alla Farnesina nel 2001, ricopre prima il ruolo di Assistente personale del Ministro degli Affari Esteri e poi quello di Capo dell’Ufficio Statistica e Vice Capo dell’Unita’ di Analisi e Programmazione presso la Segreteria Generale del Ministero. Dal 2006 al 2011 e’ Consigliere Diplomatico di due successivi Ministri per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione. Nel 2011 viene nominato Consigliere Diplomatico del Ministro dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, incarico che svolge con quattro Ministri, assicurando il coordinamento delle attivita’ internazionali del Ministero e dei rapporti con i Centri di ricerca e con le Universita’ per le questioni internazionali ed europee.

Nel 2014 e’ responsabile della preparazione e gestione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea nei settori Istruzione, Ricerca e Spazio. Durante la Presidenza italiana del G7 coordina la preparazione della Riunione dei Ministri della Scienza del G7. Nel 2017 assume l’incarico di Ambasciatore d’Italia a Tel Aviv. Dal 1 ottobre 2021 e’ Ambasciatore d’Italia a Tokyo, Giappone. Nel 2021 e’ nominato Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica.