“Con la riunione del 29 Gennaio 2024 si conclude ufficialmente l’anno operativo del Comites 2023. Tanto è stato l’impegno profuso a tutela e rappresentanza delle e dei connazionali e tanta la gratitudine ricevuta” . Così, in una nota, Gioacchino Di Vita, Presidente Comites Dortmund.

“In questi dodici mesi, con lo Sportello del Connazionale, abbiamo fornito assistenza a più di 2000 connazionali diventando un punto di riferimento per la comunità.

Dal punto di vista politico la nuova interpretazione della disciplina sul finanziamento ai Comites, in materia di saldo attivo, ha rappresentato una boccata di ossigeno per tutti i comitati nel mondo permettendoci di affrontare con meno ansia i primi mesi dell’anno. Ma da soli non ci saremmo riusciti.

Quello che abbiamo fatto è il risultato di un lavoro di squadra tra le istituzioni che ogni giorno si prodigano per la tutela e l’assistenza alle italiane e agli italiani all’estero” spiega Di Vita.

“Vorrei ringraziare, a nome del Comitato tutto, chi ci ha sempre supportato durante quest’anno – aggiunge – : il patronato Italuil Germania che ha messo a disposizione la propria struttura sin da subito, il Consolato d’Italia a Dortmund, il Console Segr. Leg. Cesare Trecroci e i dipendenti consolari, per il loro spirito di sacrificio e collaborazione, il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, nella persona del Ministro Plenipotenziario Luigi Maria Vignali per la piena disponibilità, il rispetto e il riconoscimento dimostratoci.

Per ultimi, ma sicuramente più importanti, un grazie va alle e ai connazionali che hanno riposto in noi la loro fiducia e le cui storie ci hanno dato la forza di continuare quello che per noi è puro volontariato. Vi auguro un futuro sereno e pieno di felicità sempre con il vostro Comites pronto a rappresentarvi” conclude.