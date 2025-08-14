Arriva a 914 il numero dei palestinesi accolti in Italia provenienti dalla Striscia di Gaza.

Nella tarda serata di ieri sono giunti a Roma, Milano e Pisa altri 31 piccoli pazienti, accompagnati dai loro familiari (in tutto 120 persone).

Ad accogliere il primo dei tre voli speciali, a Ciampino, il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Si tratta della più importante operazione sanitaria condotta finora dall’Italia, esattamente la quattordicesima evacuazione sanitaria da gennaio 2024 per assistere la popolazione civile palestinese” le parole del vicepremier.

“Dall’inizio della guerra abbiamo accolto più di 180 bambini palestinesi e circa 400 loro familiari. Sommando anche i ricongiungimenti familiari, con oggi saranno 914 i palestinesi arrivati in Italia dalla Striscia di Gaza”.

Per Tajani i bambini di Gaza e i bambini tutti “sono un simbolo di speranza e di futuro: garantire loro cure e assistenza sanitaria è un dovere”.

Partiti da Eilat, nel sud di Israele, come riferisce L’Avvenire, i tre voli speciali dell’Aeronautica Militare sono finalizzati a smistare i piccoli pazienti affetti da gravi malattie congenite o da importanti ferite e amputazioni. Al loro arrivo, erano già programmati i trasferimenti in alcune regioni sul territorio nazionale (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Umbria e Veneto) per il ricovero in diverse strutture ospedaliere.

Un’operazione realizzata con il coordinamento della presidenza del Consiglio, grazie al raccordo fra ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ministero della Difesa, ministero dell’Interno e Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con l’Oms ed il Meccanismo Europeo di Protezione Civile.

L’iniziativa estende all’assistenza medico-sanitaria le attività umanitarie condotte dall’Italia per la popolazione civile della Striscia, nell’ambito del progetto “Food for Gaza”.