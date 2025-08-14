A Rimini in questo weekend di Ferragosto la musica sarà consentita fino alle due di notte e entrerà in vigore il divieto di vendita in recipienti di vetro. Intanto saranno rafforzati i servizi della Polizia locale sul territorio. Il Comune ricorda infatti le ordinanze in vigore per la notte tra il 14 e il 15 agosto.

Per cominciare, dalle 20 di oggi alle 6 di domani, dalle 20 di domani alle 6 di sabato e dalle 20 di sabato alle 6 di domenica, è vietata la vendita da asporto di bevande in bottiglie o contenitori di vetro.

Il divieto si applica a chiunque, inclusi i distributori automatici, e interessa le zone a mare della ferrovia, il centro storico e le aree vicine agli eventi.

È inoltre vietato accedere alle aree delle manifestazioni con contenitori di vetro.

Resta comunque permessa la vendita per asporto di bevande in contenitori di plastica o in lattina, così come la somministrazione di bevande in vetro all’interno dei locali.

Come detto, poi, per la notte di Ferragosto l’intrattenimento musicale è consentita fino alle 2.

Passando al presidio della Polizia locale, già da questa mattina e fino all’intero weekend, sono operativi servizi potenziati negli orari di maggior affluenza per quanto riguarda il controllo della viabilità sia in zona mare sia sulle arterie principali di collegamento che dalle uscite dell’autostrada portano in città e ai luoghi degli eventi, in aggiunta ai servizi ordinari sempre e comunque garantiti.

Da oggi fino a domenica sera il dispositivo potenziato prevede l’entrata in servizio di 60 agenti e nove ufficiali al giorno su quattro turni, oltre alla presenza dei reparti specialistici di antiabusivismo, sicurezza urbana e polizia giudiziaria.

“Particolare attenzione è stata posta sui servizi pomeridiani e serali con la previsione di diverse pattuglie in moto, servizi appiedati sui viali e lungo il parco del mare, servizi di prevenzione alla guida in stato di ebrezza, controllo dell’arenile con i quad, e presidi di viabilità nelle vicinanze dei diversi eventi”, sottolinea il Comune.